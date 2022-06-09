Кадыров сообщил о «полной зачистке» Камышевахи в ЛНР
- РИА Новости
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«Приятные новости поступают из населённого пункта Камышеваха, где под командованием... Замида Чалаева достигнуты успехи», — написал он в Telegram.
Кадыров добавил, что бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне и 6-го Казачьего полка планомерно зачистили всю территорию населённого пункта.
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись, на которой военные чеченских подразделений уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.