Кадыров опубликовал видео с уничтожением группы украинских боевиков в ЛНР
- РИА Новости
«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного посёлка Камышеваха», — написал он.
По его словам, у российской армии появился новый план действий, который в первые дни его применения показал свою эффективность.
«Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами», — заключил Кадыров.
Ранее глава Чеченской Республики опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.