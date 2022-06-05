Кадыров опубликовал видео с уничтожением группы украинских боевиков в ЛНР

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой военные чеченских подразделений уничтожают группу украинских боевиков в районе посёлка Камышеваха Луганской Народной Республики.
Кадыров опубликовал видео с уничтожением группы украинских боевиков в ЛНР
  • РИА Новости

«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного посёлка Камышеваха», — написал он.

По его словам, у российской армии появился новый план действий, который в первые дни его применения показал свою эффективность.

«Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.

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