Минобороны России: националисты заминировали ёмкости с токсичными веществами в Авдеевке

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на коксохимическом заводе в Авдеевке украинские националисты заминировали ёмкости с токсичными веществами, их хотят подорвать при приближении российских военных.
Минобороны России: националисты заминировали ёмкости с токсичными веществами в Авдеевке
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали ёмкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооружённых сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление», — заявил он.

Как отметил Мизинцев, по замыслу украинской стороны, данный факт планируется использовать для обвинения Вооружённых сил России в якобы применении химического оружия.

Начальник НЦУО предупредил страны Запада, а также международные организации, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы злодеяниях русских в ближайшее время будут широко распространены через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики удерживают сотни мирных жителей Северодонецка на местном заводе «Азот». Там же они заминировали ёмкости с химически опасными веществами: азотной кислотой, аммиаком, аммиачной селитрой, чтобы взорвать их при отступлении.

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