Замглавы ВГА: вопрос вхождения Херсонской области в состав России можно считать решённым
- РИА Новости
«Всё, что с нами будет происходить относительно дальнейшего будущего, это подготовка и переход в состояние гражданства РФ и переход в состав России как полноценных субъектов РФ — этот вопрос уже решён», — сказал Стремоусов в своём обращении в Telegram.
По его словам, жители региона рассчитывают на возрождение дружбы народов.
«Я искреннее верю, что дружба народов у нас будет не только по оглашению, но и по умолчанию», — добавил Стремоусов.
Ранее глава ВГА Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.