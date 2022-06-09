Замглавы ВГА: вопрос вхождения Херсонской области в состав России можно считать решённым

Вопрос вхождения Херсонской области в состав России уже можно считать решённым, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Всё, что с нами будет происходить относительно дальнейшего будущего, это подготовка и переход в состояние гражданства РФ и переход в состав России как полноценных субъектов РФ — этот вопрос уже решён», — сказал Стремоусов в своём обращении в Telegram.

По его словам, жители региона рассчитывают на возрождение дружбы народов.

«Я искреннее верю, что дружба народов у нас будет не только по оглашению, но и по умолчанию», — добавил Стремоусов.

Ранее глава ВГА Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.