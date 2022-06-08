В Херсонской области смогут подать заявление на гражданство России жители всей Украины

Жители всей Украины смогут подать заявление на получение российского гражданства в Херсонской области вне зависимости от места официальной прописки.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Такое решение было принято из-за того, что в Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов.

«Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли (документы. — RT). Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — заявил Сальдо, пишет РИА Новости.

Ранее глава ВГА Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.