В Херсонской области смогут подать заявление на гражданство России жители всей Украины

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Жители всей Украины смогут подать заявление на получение российского гражданства в Херсонской области вне зависимости от места официальной прописки.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Такое решение было принято из-за того, что в Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов.

«Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли (документы. — RT). Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — заявил Сальдо, пишет РИА Новости.

Ранее глава ВГА Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.

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