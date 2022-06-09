Песков: выполнение задач спецоперации на Украине будет означать её завершение
- РИА Новости
«Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — заявил Песков.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва не гонится за сроками проведения специальной военной операции.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, выполняя задачи операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату.