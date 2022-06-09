Песков: выполнение задач спецоперации на Украине будет означать её завершение

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Адама Делимханова о том, что он надеется на окончание спецоперации на Украине до конца года.
Песков: выполнение задач спецоперации на Украине будет означать её завершение
  • РИА Новости

«Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — заявил Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва не гонится за сроками проведения специальной военной операции.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, выполняя задачи операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату.

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