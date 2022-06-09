Песков: выполнение задач спецоперации на Украине будет означать её завершение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Адама Делимханова о том, что он надеется на окончание спецоперации на Украине до конца года.

РИА Новости

«Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — заявил Песков. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва не гонится за сроками проведения специальной военной операции. В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, выполняя задачи операции на Украине, не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату.