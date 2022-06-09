В Запорожской области жители записались на месяц вперёд для получения российского паспорта

В Запорожской области сформировалась очередь на подачу документов для получения российского гражданства, люди записались на месяц вперёд, сообщил ТАСС член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Сегодня единая база очередей, которые выстраиваются, перешагнула месячный уровень: на месяц вперёд люди уже записались на подачу документов на гражданство России», — сообщил Рогов.

Он отметил, что в области необходимо открыть не менее 20 таких центров для подачи документов.

Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.