В Запорожской области жители записались на месяц вперёд для получения российского паспорта

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В Запорожской области сформировалась очередь на подачу документов для получения российского гражданства, люди записались на месяц вперёд, сообщил ТАСС член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
В Запорожской области жители записались на месяц вперёд для получения российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Сегодня единая база очередей, которые выстраиваются, перешагнула месячный уровень: на месяц вперёд люди уже записались на подачу документов на гражданство России», — сообщил Рогов.

Он отметил, что в области необходимо открыть не менее 20 таких центров для подачи документов.

Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.

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