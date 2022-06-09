В Запорожской области жители записались на месяц вперёд для получения российского паспорта
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«Сегодня единая база очередей, которые выстраиваются, перешагнула месячный уровень: на месяц вперёд люди уже записались на подачу документов на гражданство России», — сообщил Рогов.
Он отметил, что в области необходимо открыть не менее 20 таких центров для подачи документов.
Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.