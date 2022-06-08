На Украине завели уголовное дело против главы Минюста ДНР

В офисе генпрокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела по обвинению в коллаборационизме против министра юстиции Донецкой Народной Республики.

В сообщении ведомства в Facebook* отмечается, что в апреле 2022 года «подозреваемый» выступал публично по вопросам создания и порядка работы «подразделений юстиции на оккупированных территориях».

Уточняется, что речь идёт о выступлениях министра в Мангуше, Никольском, Мариуполе и Волновахе.

В сообщении офиса генпрокурора Украины не уточняется фамилия министра. На данный момент должность главы Минюста ДНР занимает Юрий Сироватко.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия Денисовой.

Позже Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена.

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