На Украине завели уголовное дело против главы Минюста ДНР
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В сообщении ведомства в Facebook* отмечается, что в апреле 2022 года «подозреваемый» выступал публично по вопросам создания и порядка работы «подразделений юстиции на оккупированных территориях».
Уточняется, что речь идёт о выступлениях министра в Мангуше, Никольском, Мариуполе и Волновахе.
В сообщении офиса генпрокурора Украины не уточняется фамилия министра. На данный момент должность главы Минюста ДНР занимает Юрий Сироватко.
Ранее сообщалось, что депутаты Рады собрали подписи о выражении недоверия Денисовой.
Позже Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена.
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