Посол Мирошник поддержал идею назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник поддержал идею назвать территорию у посольства ФРГ в Москве площадью Луганской Народной Республики (ЛНР).
Посол Мирошник поддержал идею назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР
  • РИА Новости

«Посольство ФРГ в Москве на площади ЛНР?! Звучит символично. Как напоминание немцам: Москва направляет к нам строительную технику, восстанавливать, а Германия — мины и снаряды, убивать и разрушать», — написал он в Telegram.

Ранее с соответствующим предложением назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР выступили депутаты Мосгордумы.

Также стало известно, что активные граждане выбрали название для безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Москве у посольства США.

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