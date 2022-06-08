Посол Мирошник поддержал идею назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР

Посол ЛНР в России Родион Мирошник поддержал идею назвать территорию у посольства ФРГ в Москве площадью Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Посольство ФРГ в Москве на площади ЛНР?! Звучит символично. Как напоминание немцам: Москва направляет к нам строительную технику, восстанавливать, а Германия — мины и снаряды, убивать и разрушать», — написал он в Telegram.

Ранее с соответствующим предложением назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР выступили депутаты Мосгордумы.

Также стало известно, что активные граждане выбрали название для безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Москве у посольства США.