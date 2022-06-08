Мосгордума предложила назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР
- РИА Новости
«Депутаты Мосгордумы... предложили назвать площадью Луганской Народной Республики территорию у Посольства Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении.
Ранее активные граждане выбрали название для безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Москве у посольства США.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ранее в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.