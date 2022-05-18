Сенатор Ковитиди поддержала идею назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса

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Дарья Ускова
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.
Сенатор Ковитиди поддержала идею назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса
  • РИА Новости

«Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий Вооружённых сил Российской Федерации в военной спецоперации на территории Украины. Это представление жителей столицы о правде и исторической справедливости», — рассказала сенатор.

Она также выразила надежду на то, что правительство Москвы оперативно отреагирует на обращение с данной инициативой.

«Мы должны понимать, что москвичам небезразлично, что их тревожит то, что сегодня происходит в стране, на территории Украины», — добавила Ковитиди.

По её мнению, предложение назвать таким образом площадь перед посольством США является стратегически верным и справедливым решением.

Ранее в Мосгордуме предложили назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.

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