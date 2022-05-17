Подмосковные волонтёры доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса

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Подмосковные волонтёры в рамках акции «Доброе дело» доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса.
Подмосковные волонтёры доставили гуманитарную помощь для больниц Донбасса

Об этом сообщает телеканал «360».

В этот раз медикам доставили халаты, катетеры, медицинские перчатки, пелёнки для лежачих больных, а также питьевую воду.

«Мы ориентируемся на запросы больницы: пытаемся довезти гумпомощь в том объёме, в котором это необходимо. Сегодняшний груз рассчитан на месяц», — заявил один из волонтёров — член Общественной палаты Московской области Рушан Махмутов.

Также стало известно, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь».

«Уже сегодня в штаб обратились 7111 человек, среди них 2058 детей», — цитирует организацию «Новый Севастополь».

Кроме того, волонтёры доставили 23 посылки с жизненно важными препаратами в Херсон, Скадовск, Геническ, Мелитополь, Новую Каховку, Мариуполь, Харьков, сёла Мелекино и Чумацкий Шлях.

Ранее сообщалось, что первые переселенцы из Донбасса трудоустроились в Хабаровском крае.

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