Первые переселенцы из Донбасса трудоустроились в Хабаровском крае
«На 17 мая трудоустроено 26 вынужденных переселенцев по таким профессиям, как диспетчер, водитель, агроном, контролер, слесарь, сварщик, помощник администратора, кассир, социальный работник, помощник повара, разнорабочий», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что большая часть людей трудоустроены в компаниях «Славинвестстрой», «Промстрой», «Сельскохозяйственное предприятие «Колос», «Гостиничная сеть «Пять звезд», «Автовокзалы Хабаровского края», «Бэст Прайс» и в КФХ «Краснореченское».
Ранее телеканал «360» сообщал о гуманитарной помощи жителям Донбасса в Подмосковье.