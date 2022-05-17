Первые переселенцы из Донбасса трудоустроились в Хабаровском крае

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Примерно 30 вынужденных переселенцев, приехавших в Хабаровский край из Донбасса, получили работу, сообщил комитет по труду и занятости населения регионального правительства.

«На 17 мая трудоустроено 26 вынужденных переселенцев по таким профессиям, как диспетчер, водитель, агроном, контролер, слесарь, сварщик, помощник администратора, кассир, социальный работник, помощник повара, разнорабочий», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что большая часть людей трудоустроены в компаниях «Славинвестстрой», «Промстрой», «Сельскохозяйственное предприятие «Колос», «Гостиничная сеть «Пять звезд», «Автовокзалы Хабаровского края», «Бэст Прайс» и в КФХ «Краснореченское».

Ранее телеканал «360» сообщал о гуманитарной помощи жителям Донбасса в Подмосковье.

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