Кузнецова и Аксёнов обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донбасса

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») и глава Крыма Сергей Аксёнов обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донбасса.
Кузнецова и Аксёнов обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу депутата.

«В России сейчас все регионы страны на постоянной основе организовали помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Это и тонны гуманитарной помощи, и открытие ПВР, полное сопровождение решения жизненных вопросов. И трудоустройство, и оформление документов, выплаты, устройство детей в садики и школы, медпомощь», — напомнила Кузнецова.

По её словам, у Крыма — особая миссия, так как этот регион уже прошёл путь возвращения в Россию.

Со своей стороны, Аксёнов отметил, что выполнение всех задач по организации помощи беженцам находится под контролем.

Кузнецова также пригласила главу республики к участию в работе Штаба по гуманитарному сотрудничеству с республиками Донбасса, который действует при генеральном совете партии «Единая Россия».

Ранее телеканал «360» сообщал о гуманитарной помощи жителям Донбасса в Подмосковье.

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