Жители Москвы выбрали название для площади возле посольства США
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте мэра столицы.
Отмечается, что своё мнение высказали 278 684 человека. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учётной записью на mos.ru.
Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».
В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана ещё одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.
Далее по популярности идёт название «Площадь Защитников Донбасса» (31,5%).
У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» 8,33% голосов.
Ещё 15,44% горожан доверили решение специалистам.
Голосование стартовало в понедельник, 30 мая.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ранее в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.