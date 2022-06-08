Жители Москвы выбрали название для площади возле посольства США

Активные граждане выбрали название для безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Москве.

Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Отмечается, что своё мнение высказали 278 684 человека. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учётной записью на mos.ru.

Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана ещё одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.

Далее по популярности идёт название «Площадь Защитников Донбасса» (31,5%).

У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» 8,33% голосов.

Ещё 15,44% горожан доверили решение специалистам.

Голосование стартовало в понедельник, 30 мая.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди ранее в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.