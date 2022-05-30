В Москве началось голосование по выбору названия для площади возле посольства США
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
В частности, москвичам предлагают выбрать название для безымянной площади на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.
Предлагается четыре варианта, в числе которых площадь Защитников Донбасса и площадь Героя России Владимира Жоги.
Также предлагается вариант площадь Донецкой Народной Республики. В случае если он будет выбран, то будет дополнительно подобрана площадь или улица, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.
Последний вариант: «Называть площадь должны специалисты».
Ранее в Мосгордуме предложили назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.