В Москве началось голосование по выбору названия для площади возле посольства США

В Москве началось голосование с помощью сервиса «Активный гражданин» по выбору названия для безымянной площади возле посольства США.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

В частности, москвичам предлагают выбрать название для безымянной площади на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Предлагается четыре варианта, в числе которых площадь Защитников Донбасса и площадь Героя России Владимира Жоги.

Также предлагается вариант площадь Донецкой Народной Республики. В случае если он будет выбран, то будет дополнительно подобрана площадь или улица, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.

Последний вариант: «Называть площадь должны специалисты».

Ранее в Мосгордуме предложили назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.