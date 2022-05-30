В Москве началось голосование по выбору названия для площади возле посольства США

Короткая ссылка
В Москве началось голосование с помощью сервиса «Активный гражданин» по выбору названия для безымянной площади возле посольства США.
В Москве началось голосование по выбору названия для площади возле посольства США
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

В частности, москвичам предлагают выбрать название для безымянной площади на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

Предлагается четыре варианта, в числе которых площадь Защитников Донбасса и площадь Героя России Владимира Жоги.

Также предлагается вариант площадь Донецкой Народной Республики. В случае если он будет выбран, то будет дополнительно подобрана площадь или улица, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.

Последний вариант: «Называть площадь должны специалисты».

Ранее в Мосгордуме предложили назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT оценила предложение депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить