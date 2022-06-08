МО России заявило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в районе Харькова

Российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесён удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялись ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что в Харьковской области поражены батарея РСЗО «Ураган», четыре склада с оружием и топливное хранилище.

Ранее ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области.