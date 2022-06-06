Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила поставленную Киеву американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Станция была уничтожена в районе Северска в ДНР.

По его словам, всего авиация за сутки поразила 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ.

В результате авиаударов были уничтожены два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема ДНР.

Также поражены восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, десять специальных автомобилей.

Ранее ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области.