Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила поставленную Киеву американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Станция была уничтожена в районе Северска в ДНР.
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
  • РИА Новости

По его словам, всего авиация за сутки поразила 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ.

В результате авиаударов были уничтожены два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема ДНР.

Также поражены восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, десять специальных автомобилей.

Ранее ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить