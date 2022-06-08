Захарова заявила об использовании Зеленским фраз «из методички»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Financial Times сообщила, что Зеленский считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако в то же время он заявил о готовности к мирным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

«Это же не его слова и выражения. По-русски даже в переводе так не говорят. Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинён или соподчинён альянсу и Штатам. Это клише, которое навязывается», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что все высказывания государственных деятелей Украины нужно тщательно перепроверять.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.