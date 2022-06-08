Захарова заявила об использовании Зеленским фраз «из методички»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние заявления президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова заявила об использовании Зеленским фраз «из методички»
  • РИА Новости

Ранее Financial Times сообщила, что Зеленский считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако в то же время он заявил о готовности к мирным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

«Это же не его слова и выражения. По-русски даже в переводе так не говорят. Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинён или соподчинён альянсу и Штатам. Это клише, которое навязывается», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что все высказывания государственных деятелей Украины нужно тщательно перепроверять.  

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа», работа над которым была остановлена.

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