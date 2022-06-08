В Запорожской области заявили о подготовке к выдаче первой партии паспортов России

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В Запорожской области готова к выдаче первая партия российских паспортов, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
В Запорожской области заявили о подготовке к выдаче первой партии паспортов России
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

«Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, минимум 500 человек получат российские паспорта 12 июня, в День России.

Он отметил, что в регионе наблюдается ажиотаж в стремлении людей как можно быстрее получить российское гражданство.

Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.

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