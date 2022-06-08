В Запорожской области заявили о подготовке к выдаче первой партии паспортов России
- РИА Новости
- © Табылды Кадырбеков
«Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, минимум 500 человек получат российские паспорта 12 июня, в День России.
Он отметил, что в регионе наблюдается ажиотаж в стремлении людей как можно быстрее получить российское гражданство.
Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.