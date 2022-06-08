Хакер RaHDIt заявил о разногласиях между офисом Зеленского и украинскими военными

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием украинской армии появились разногласия по поводу ведения боевых действий.

Об этом заявил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.

«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — сказал хакер.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, между Зеленским и украинскими военными начинается противостояние и конфликт.

По словам белорусского президента, украинские военные видят, что на Украине скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооружённые силы.