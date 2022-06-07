Командир батальона ДНР Авидзба заявил о недостаточном снабжении ВСУ боеприпасами

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Командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о недостаточном снабжении Вооружённых сил Украины боеприпасами.
Командир батальона ДНР Авидзба заявил о недостаточном снабжении ВСУ боеприпасами
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«Да, получают они оружие (от западных стран. — RT), но к нему боекомплект (ещё нужен. — RT). Если прилетел один борт с техникой, то ещё десять бортов должны прилететь, чтобы месячная норма была боекомплекта... А не хватает этого всего. Это плевки поддержки: вот вам, ребята, держите», — объяснил Авидзба.

По его мнению, украинской стороне надо объективно посмотреть на происходящую ситуацию.

«Происходит то, что мы идём и возьмём их за горло. Поэтому зря они в своей агонии стреляют по городам. Мы-то видим, кто стреляет и как стреляет», — сказал он.

Ранее Авидзба заявил об огромных потерях украинских войск. По его словам, «потери у них не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили».

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