Командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о недостаточном снабжении Вооружённых сил Украины боеприпасами.

«Да, получают они оружие (от западных стран. — RT), но к нему боекомплект (ещё нужен. — RT). Если прилетел один борт с техникой, то ещё десять бортов должны прилететь, чтобы месячная норма была боекомплекта... А не хватает этого всего. Это плевки поддержки: вот вам, ребята, держите», — объяснил Авидзба.

По его мнению, украинской стороне надо объективно посмотреть на происходящую ситуацию.

«Происходит то, что мы идём и возьмём их за горло. Поэтому зря они в своей агонии стреляют по городам. Мы-то видим, кто стреляет и как стреляет», — сказал он.

Ранее Авидзба заявил об огромных потерях украинских войск. По его словам, «потери у них не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили».