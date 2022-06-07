Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня

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Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня
  • РИА Новости

«Мы планируем на 12-е число, на День России... выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — заявил он в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее стало известно, что в Запорожской области на получение российских паспортов подано более 70 тыс. заявок.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.

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