Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы планируем на 12-е число, на День России... выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — заявил он в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее стало известно, что в Запорожской области на получение российских паспортов подано более 70 тыс. заявок.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.