Первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня
- РИА Новости
«Мы планируем на 12-е число, на День России... выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — заявил он в эфире «Соловьёв LIVE».
Ранее стало известно, что в Запорожской области на получение российских паспортов подано более 70 тыс. заявок.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.