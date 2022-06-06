Более 70 тысяч заявок на получение российского гражданства подано в Запорожской области

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В Запорожской области на получение российских паспортов подано более 70 тыс. заявок. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Более 70 тысяч заявок на получение российского гражданства подано в Запорожской области
  • РИА Новости

«Точно (подано. — RT) более 70 тыс. заявок. Физически у нас не успевают люди. Работа идёт всё рабочее время и даже чуть больше», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов уточнил, что в ближайшем будущем этот процесс планируют ускорить.

Он также отметил, что среди желающих получить российское гражданство значительную часть занимают молодые люди.

31 мая Рогов информировал о начале приёма документов для получения гражданства России.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что заявления на получение российского гражданства подали около 1,5 тыс. жителей Херсона.

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