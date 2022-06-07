Зеленский признал преимущество России в плане военной техники

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Украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина уступает России в плане техники.
Зеленский признал преимущество России в плане военной техники
  • AP

Об этом сообщает газета Financial Times.

По мнению Зеленского, Украина уступает России «в плане техники», поэтому неспособна перейти в наступление.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания сообщил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой по поводу хода специальной военной операции на Украине.

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