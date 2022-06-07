Шойгу сообщил об освобождении большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.

По словам главы Святогорска Владимира Бандуры, украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.