Шойгу сообщил об освобождении большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.
Шойгу сообщил об освобождении большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца
  • РИА Новости

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.

По словам главы Святогорска Владимира Бандуры, украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.

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