В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, в результате чего была ранена мирная жительница. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
  • AP

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице — женщине 1992 года рождения в результате обстрела ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате обстрела населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли два мирных жителя.

Как сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала, в Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксировали применение украинскими войсками самоходной пушки большой мощности «Пион».

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