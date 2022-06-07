В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице — женщине 1992 года рождения в результате обстрела ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее стало известно, что в результате обстрела населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли два мирных жителя.
Как сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала, в Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксировали применение украинскими войсками самоходной пушки большой мощности «Пион».