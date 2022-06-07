При обстреле населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области погибли два человека

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В результате обстрела населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области со стороны ВСУ погибли два мирных жителя.
При обстреле населённого пункта Широкая Балка в Херсонской области погибли два человека
  • AP

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в населённом пункте Широкая Балка погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении ГУ МВД по Херсонской области в Telegram.

Также повреждения получил жилой дом.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

Как сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала, в Донецкой Народной Республике зафиксировали применение украинскими войсками самоходной пушки большой мощности «Пион».

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