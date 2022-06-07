Глава МИД ДНР Никонорова: в ближайшее время обстрелы Донецка прекратятся

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в ближайшее время обстрелы Донецка со стороны украинских войск прекратятся. Об этом сообщило РИА Новости.

По её словам, «существует соответствующий военный план», детали которого она не стала раскрывать.

Также министр заявила, что перспективы освобождения ДНР уже близко.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка в последние дни со стороны украинских войск тем, что до этого украинская сторона понесла потери убитыми порядка 700 человек, также было уничтожено порядка 100 единиц различной техники.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об использовании Вооружёнными силами Украины американских вооружений при обстреле Донецка.