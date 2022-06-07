Стремоусов: первый российский банк уже начал работу в Херсонской области

Первый российский банк уже начал работу на территории Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

При этом он уточнил, что банк работает в экспериментальном формате.

«Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но всё делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

Ранее сообщалось о введении рубля в полноценный оборот на территории Херсона.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо также говорил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.