Рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона
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«Рубли с понедельника (мы говорим об этой неделе) введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», — сказал он РИА Новости.
Ранее стало известно о создании на территории Херсонской области бивалютной зоны.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.