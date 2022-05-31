Рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о ведении рубля в полноценный оборот на территории города.

«Рубли с понедельника (мы говорим об этой неделе) введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», — сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно о создании на территории Херсонской области бивалютной зоны.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.