В Казахстане отменили требование о тестах и прививках от COVID-19 при пересечении границы

Власти Казахстана сообщили об отмене требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста для иностранных граждан при пересечении границы.

«Приняты... решения отменить... с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19... а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, власти отменили запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных приграничных участках в семи регионах республики.

Россия с 30 марта сняла ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией.

Также было принято решение снять ограничения на перемещение российских и монгольских граждан через сухопутный участок границы России и Монголии.