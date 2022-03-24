Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что оперштаб решил с 00:00 мск 30 марта снять ограничения на перемещение российских и казахстанских граждан через сухопутный участок границы России и Казахстана. Также принято решение снять ограничения на перемещение российских и монгольских граждан через сухопутный участок границы России и Монголии.

Ранее сообщалось, что пограничная служба ФСБ России с 18 марта снимает отдельные ограничения, введённые из-за коронавируса, на перемещение через российскую границу для граждан ЛНР, ДНР, Украины и Белоруссии.