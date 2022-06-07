Секретарь СНБО Данилов заявил, что Невзоров ещё не получил украинское гражданство
«У Александра Невзорова ещё нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», — сказал Данилов в беседе с украинским «24 каналом». Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что для получения украинского паспорта требуется «пройти определённую процедуру».
3 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины Невзорову и его супруге Лидии. Отмечается, что Невзоров получает украинского гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.