Секретарь СНБО Данилов заявил, что Невзоров ещё не получил украинское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров* пока не получил украинское гражданство, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«У Александра Невзорова ещё нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», — сказал Данилов в беседе с украинским «24 каналом». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для получения украинского паспорта требуется «пройти определённую процедуру».

3 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины Невзорову и его супруге Лидии. Отмечается, что Невзоров получает украинского гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.