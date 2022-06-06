Санкт-Петербург поможет восстановить три школы и три детских сада в Мариуполе

Санкт-Петербург окажет содействие в восстановлении трёх школ и трёх детских садов в Мариуполе, заявил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что в первую очередь в городе необходимо восстановить социальные объекты.

«Националисты базировали там огневые точки, а мы вернём их детям. Снова превратим в пространство для развития и образования», — передаёт РИА Новости слова Беглова в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Он также рассказал, что делегация из Петербурга 1 июня посетила школу в Мариуполе, которая была открыта первой после освобождения города.

Ранее Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.