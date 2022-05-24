В Петербурге сообщили о решении установить побратимские связи с Мариуполем
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«Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой... Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением... оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим», — заявил Беглов.
Он отметил готовность оказать содействие в возрождении города, установить отраслевые связи между предприятиями и наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других.
Ранее Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали власти двух городов 17 мая.