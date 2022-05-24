В Петербурге сообщили о решении установить побратимские связи с Мариуполем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приняли решение об установлении побратимских связей между Петербургом и Мариуполем.

«Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой... Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением... оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим», — заявил Беглов.

Он отметил готовность оказать содействие в возрождении города, установить отраслевые связи между предприятиями и наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других.

Ранее Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали власти двух городов 17 мая.