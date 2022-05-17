Соглашение о побратимстве подписано между властями Луганска и Нижнего Тагила
- РИА Новости
- © Максим Захаров
Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии, которая прошла в здании администрации столицы Луганской Народной Республики.
Подписали соглашение глава Луганска Манолис Пилавов и прибывший в ЛНР мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Мы промышленные центры, наша основа — это наши промышленные предприятия. То есть сам бог нам сегодня велел объединиться», — сказал Пинаев.
Пилавов, в свою очередь, отметил, что необходимо прежде всего сделать шаг в культурном направлении.
«В августе Нижний Тагил будет праздновать своё 300-летие, и мы подумаем, как сделать, чтобы наши артисты смогли воочию поздравить наших побратимов с таким юбилеем», — сказал он.
Уточняется, что данный документ стал первым очным соглашением о побратимстве, который был подписан администрацией Луганска с 2014 года.
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил о проведении благотворительных мастер-классов по фигурному катанию в Донецке и Луганске.