Соглашение о побратимстве подписано между властями Луганска и Нижнего Тагила

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Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали власти двух городов 17 мая.
Соглашение о побратимстве подписано между властями Луганска и Нижнего Тагила
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии, которая прошла в здании администрации столицы Луганской Народной Республики.

Подписали соглашение глава Луганска Манолис Пилавов и прибывший в ЛНР мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Мы промышленные центры, наша основа — это наши промышленные предприятия. То есть сам бог нам сегодня велел объединиться», — сказал Пинаев.

Пилавов, в свою очередь, отметил, что необходимо прежде всего сделать шаг в культурном направлении.

«В августе Нижний Тагил будет праздновать своё 300-летие, и мы подумаем, как сделать, чтобы наши артисты смогли воочию поздравить наших побратимов с таким юбилеем», — сказал он.

Уточняется, что данный документ стал первым очным соглашением о побратимстве, который был подписан администрацией Луганска с 2014 года.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил о проведении благотворительных мастер-классов по фигурному катанию в Донецке и Луганске.

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