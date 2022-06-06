Небензя: Россия вправе наносить удары по местам принятия решений об использовании ВСУ РСЗО

Россия оставляет за собой право наносить удары по местам, в которых принимается решение о применении Киевом реактивных систем залпового огня высокой дальности. Об этом сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.

«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для России и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше армия России «будет отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации».

Российский президент Владимир Путин также сказал, что если ракеты дальнего действия будут поставляться, ВС России начнут применять свои средства поражения, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносят.