Небензя: Россия вправе наносить удары по местам принятия решений об использовании ВСУ РСЗО

Короткая ссылка
Россия оставляет за собой право наносить удары по местам, в которых принимается решение о применении Киевом реактивных систем залпового огня высокой дальности. Об этом сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия вправе наносить удары по местам принятия решений об использовании ВСУ РСЗО
  • РИА Новости

«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для России и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше армия России «будет отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации».

Российский президент Владимир Путин также сказал, что если ракеты дальнего действия будут поставляться, ВС России начнут применять свои средства поражения, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить