Специалисты в Запорожье начали работы по выстраиванию логистических цепочек с Россией

Группа специалистов в Запорожской области начала работы, направленные на выстраивание логистических цепочек с Россией для перезапуска функционирования порта в Бердянске. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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