Специалисты в Запорожье начали работы по выстраиванию логистических цепочек с Россией
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«Группа наших специалистов уже занялась выстраиванием логистических цепочек с Россией, выстраивает систему перезапуска и интеграции», — приводит ТАСС слова Рогова.
2 июня стало известно о разминировании порта в Бердянске.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные и спасатели проверили в Донецкой и Луганской народных республиках территории площадью более 2,6 тыс. га. Отмечается, что было обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов.