В МО России заявили о разминировании 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили на территории Донецкой и Луганской народных республик более 2,6 тыс. га. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

«Всего проверено 2604,94 га», — говорится в заявлении.

Мизинцев добавил, что за последние сутки проверено 23 га. Кроме того, спасатели обследовали 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог.

«Обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 195», — подчеркнул он.

Ранее глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что сапёры Донецкой Народной Республики обезвредили более 96 тыс. взрывоопасных предметов с 24 февраля.

21 мая Минобороны России опубликовало видео работы комплекса разминирования «Уран-6» и российских сапёров в Луганской Народной Республике. Инженерные войска находят и обезвреживают фугасы, растяжки из мин и ловушки, оставленные украинскими националистами вблизи дорог и жилых домов.