В МЧС ДНР заявили об обезвреживании более 96 тысяч взрывоопасных предметов с конца февраля

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в эфире Первого канала заявил, что сапёры Донецкой Народной Республики обезвредили более 96 тыс. взрывоопасных предметов с 24 февраля.

«Если взять статистику, то с 24 февраля наши сапёры уже обезвредили более 96 тыс. взрывоопасных предметов, с 2014 года по февраль чуть больше 100 тыс. взрывоопасных предметов было обезврежено», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие завершили разминирование порта Мариуполя.

21 мая Минобороны России опубликовало видео работы комплекса разминирования «Уран-6» и российских сапёров в Луганской Народной Республике. Инженерные войска находят и обезвреживают фугасы, растяжки из мин и ловушки, оставленные украинскими националистами вблизи дорог и жилых домов.