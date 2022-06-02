Власти Бердянска заявили, что взрыв в порту города связан с разминированием

Взрывы в порту Бердянска связаны с проводимыми там работами по разминированию.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала администрации города.

Власти призвали жителей Бердянска сохранять спокойствие.

«Работы по разминированию продолжаются», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные и спасатели проверили в Донецкой и Луганской народных республиках территории площадью более 2,6 тыс. га. Отмечается, что было обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов.