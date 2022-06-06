Секретарь СНБО Данилов не считает трагедией для Киева потерю территорий

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не считает трагедией для Киева «временную потерю территорий». В интервью Financial Times он допустил, что ВСУ могут и далее отступать в районе Северодонецка, при этом делаться это будет для перегруппировки.

«Временная потеря территорий не является трагедией. Трагедией будет потеря страны», — сказал Данилов, слова которого приводит РИА Новости.

Он констатировал, что армия России имеет «преимущество в артиллерии» в Северодонецке и Лисичанске, а украинские войска не могут ответить на её удары с той же силой из-за нехватки оружия.

Данилов утверждает, что ВСУ смогут восстановить контроль над территориями, если Запад ускорит вооружение армии Украины.

Как ранее отметил профессор международных отношений американского колледжа Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм, Киев не сможет вернуть под контроль территории Донбасса и населённые пункты вдоль Азовского побережья.