Токаев: высокая явка на референдуме в Казахстане стала показателем зрелости общества
- AP
По его словам, референдум стал важной вехой в истории Казахстана.
«Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества», — говорится в обращении Токаева.
Он выразил благодарность всем, кто пришёл на избирательные участки.
Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.