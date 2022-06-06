Токаев: высокая явка на референдуме в Казахстане стала показателем зрелости общества

Короткая ссылка
Высокая явка граждан на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана является показателем зрелости общества, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев: высокая явка на референдуме в Казахстане стала показателем зрелости общества
  • AP

По его словам, референдум стал важной вехой в истории Казахстана.

«Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества», — говорится в обращении Токаева.

Он выразил благодарность всем, кто пришёл на избирательные участки.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить