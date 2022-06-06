Токаев: высокая явка на референдуме в Казахстане стала показателем зрелости общества

Высокая явка граждан на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана является показателем зрелости общества, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, референдум стал важной вехой в истории Казахстана.

«Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества», — говорится в обращении Токаева.

Он выразил благодарность всем, кто пришёл на избирательные участки.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.