В Казахстане опубликовали данные экзитполов по итогам референдума об изменении Конституции

Согласно данным экзитполов, подготовленных по заказу разных телеканалов и организаций Казахстана, за изменения Конституции страны выступили более 70% проголосовавших.

Так, например, агентство ТАСС пишет, что экзитпол по заказу «31 канала» говорит о 74,8% проголосовавших за изменения, а по заказу телеканала КТК — 79,4%.

Вместе с этим РИА Новости указывает, что, согласно экзитполу института «Общественное мнение», поправки поддержали 74,8% участвовавших в голосовании, а института «Социс-А» — 76,7%.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.