Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на Украину
- РИА Новости
«Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, основу новой группы составляют готовые специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Он отметил, что региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.
31 мая Кадыров сообщил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике и переходе бойцов к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.