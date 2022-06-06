МИД Белоруссии: санкциями против «Беларуськалия» ЕС усугубляет проблему мирового голода

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Санкциями против белорусского производителя калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» власти Евросоюза усугубляют проблему мирового голода. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
МИД Белоруссии: санкциями против «Беларуськалия» ЕС усугубляет проблему мирового голода
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«Когда Евросоюз начал активно пытаться решать словами проблему мирового голода, введение санкций против крупнейшего мирового производителя калийных удобрений было ожидаемо. В этот раз уйти от ответственности не удастся. Мы будем постоянно напоминать, что в усугублении проблемы мирового голода из-за нехватки удобрений, увеличении количества жертв этой беды виноваты чиновники Евросоюза», — цитирует его ТАСС.

Глаз также заявил, что Белоруссия адекватно ответит на очередные санкции со стороны ЕС.

Ранее Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Также новые ограничения охватывают государственную телерадиовещательную компанию «Белтелерадио» и ряд компаний, производящих табачные изделия.

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