В МИД Белоруссии заявили, что Минск адекватно ответит на очередные санкции Евросоюза

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Белоруссия адекватно ответит на очередные санкции со стороны ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
В МИД Белоруссии заявили, что Минск адекватно ответит на очередные санкции Евросоюза
  • РИА Новости

«На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы эти акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов», — приводит его слова ТАСС.

Глаз также рассказал, что ЕС сегодня проводит в отношении Белоруссии гибридную агрессию с целью лишения страны суверенитета.

Ранее Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Также новые ограничения охватывают государственную телерадиовещательную компанию «Белтелерадио» и ряд компаний, производящих табачные изделия.

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