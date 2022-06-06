За рубежом завершилось голосование по поправкам к Конституции Казахстана

Короткая ссылка
За рубежом закрылись последние участки для голосования на референдуме о принятии поправок к Конституции Казахстана, заявили в МИД республики.

«В 06:00 по времени Нур-Султана (03:00 мск) закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве», — говорится в заявлении ведомства.

По официальным данным, явка на 65 зарубежных участках составила 72,95%.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить