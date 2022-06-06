За рубежом завершилось голосование по поправкам к Конституции Казахстана

За рубежом закрылись последние участки для голосования на референдуме о принятии поправок к Конституции Казахстана, заявили в МИД республики.

«В 06:00 по времени Нур-Султана (03:00 мск) закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве», — говорится в заявлении ведомства.

По официальным данным, явка на 65 зарубежных участках составила 72,95%.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.