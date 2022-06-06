Губернатор Тюменской области и глава Краснодона в ЛНР договорились о сотрудничестве

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Краснодона и Краснодонского района в ЛНР Сергеем Козенко.

«Первоочередная задача — привести в порядок дороги. Будут дороги — появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнём ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами», — написал Моор в своём Telegram.

Ранее главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР подписали международные меморандумы о взаимопонимании, в рамках которых возможно тесное сотрудничество вузов участников соглашения.

Кроме того, Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали власти двух городов 17 мая.

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